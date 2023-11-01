Сыроварня доросла до цеха

Благодаря грантам по программе «Перспектива» сыроделы республики успешно развивают свой бизнес. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Чувашии, в регионе реализуется 15 проектов по направлению «Сыроделие». Общая сумма грантов — 139 млн рублей. Одним из первых такую поддержку получил фермер Решит Санзяпов из Батыревского округа, построивший сыроварню. Следом за «перспективный» бизнес взялась Татьяна Юркина из Янтиковского округа, а сыроварня Алексея Андреева из Чебоксарского округа стала полноценным цехом. Всего же, по данным Минсельхоза, общая сумма поддержки по программе «Перспектива» за три года превысила 320 млн рублей.
Опубликовано: 30 ноября 2023 г.
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