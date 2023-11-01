В ЧГУ прошел финал Всероссийского молодежного фестиваля авторской песни

Архитекторы и математики любят петь

В ЧГУ имени И.Н. Ульянова состоялся финал первого Всероссийского молодежного фестиваля авторской песни «Исполняй».

Место проведения выбрано не случайно еще и потому, что выпускник ЧГУ, а ныне руководитель программы «Российская студенческая весна» Дмитрий Заграничный стал одним из инициаторов создания фестиваля.

«В прошлом году после национального музыкального проекта «Универвидение» мы поняли, что необходим фестиваль для исполнителей собственных песен, — говорит Дмитрий. — Написали грант совместно с нашими коллегами, с Чувашским госуниверситетом. И вот в Чебоксарах состоялся такой масштабный конкурс. Что неудивительно, Чувашия умеет тепло принимать гостей!»

С приветственными словами на фестивале выступили учредители и организаторы проекта: ректор ЧГУ Андрей Александров, начальник Управления Главы Чувашии по молодежной политике Иван Филиппов и заместитель председателя Российского Союза молодежи Алексей Кривицкий.

«Уникальность и ценность конкурса в том, что из регионов приехали десятки очень талантливых молодых людей, что ребята с листа создали свои песни, и в этом им помогли мастера всероссийского уровня», — отметил Андрей Александров. И подчеркнул, что ЧГУ всегда открыт для молодежных инициатив.

50 человек из 26 регионов России приняли участие в конкурсе. Но лишь 15 творческих номеров вышли в финал. За время проекта под руководством наставников музыканты и певцы работали над песнями и треками и, приехав в Чебоксары, представили на сцене новый материал. А оценивали их профессионалы в музыкальной индустрии: певец Тима Акимов; автор шоу «Битва за респект» на МУЗ-ТВ, продюсер артистов Клавы Коки и Егора Крида Виктор Абрамов и другие.

АЛЕКСЕЙ КРИВИЦКИЙ, заместитель председателя Российского Союза молодежи: «Мы долго шли к тому, чтобы появился молодежный фестиваль авторской песни. Делали несколько проектов, которые не приживались, долго модернизировали их, и в этом году наконец пришли к «Исполняй». Этот образовательный проект поддерживает молодых музыкантов. Мы считаем, что это уникальный опыт для любого автора, так как у ребят появилась возможность не только показать свое творчество, но и пройти образовательную программу от ведущих экспертов музыкальной индустрии».

На сцене было очень жарко! Дерзкие, креативные, экспрессивные студенты выдавали музыку, которую не стыдно добавить в свой плейлист. Команда «F3» из Чувашского госуниверситета исполнила трек «Заря». Он — об амбициях и постоянном преодолении себя и своих страхов.

«Я росла на рок-музыке, мой папа в машине всегда ее слушал. Это очень повлияло на мой музыкальный вкус — люблю эту энергетику и драйв», — говорит солистка группы «F3», выпускница факультета прикладной математики, физики и информационных технологий ЧГУ Варвара Чернова.

Обладательницей специального приза oт VK Records, дающего возможность записи и продвижения собственного трека, стала Марина Гаверкян из Краснодарского края, выступавшая под псевдонимом Lo Ra. Выступление девушки оценили не только члены жюри, но и зрители — весь зал подхватил ее песню «Поговорим», включив фонарики на телефонах. «Честно, не верила ни в себя, ни в свой материал. Даже хотела отказаться от конкурса, — признается Марина. — Но собрала всю волю в кулак и пошла в бой. И теперь понимаю, что это того стоило!»

А победителем фестиваля стала группа «Завтрак чемпионов» с треком «N1OCHEM» (читается как «Ни о чем»). Студенты Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета показали невероятный перфоманс на сцене — их энергия и драйв чувствовались даже в задних рядах концертного зала ДК ЧГУ. Именно этот коллектив получил путевку на XXXII фестиваль «Российская студенческая весна», который пройдет в 2024 году в Саратове.

КСТАТИ

Формат ВИА, который был очень популярен в 1970-1980 годы прошлого века, сейчас обрел второе дыхание: только в ДК ЧГУ насчитывается 16 вокально-инструментальных коллективов, где студенты играют на барабанах, соло и бас-гитарах, клавишных инструментах и исполняют собственные песни. Участники фестиваля — наш «F3» и питерский «Завтрак чемпионов» — как раз из таких ВИА.

Александра Борисова