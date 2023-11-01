В Чувашии появятся глэмпинги в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»

Сейчас это новое направление экологического туризма набирает обороты в стране. Коротко о нем можно сказать так: максимум природы, максимум удобств.

На левом берегу Волги на территории базы отдыха «Аван» один дом уже готов принять туристов. А в следующем году здесь будет уже 21 дом — с террасами, панорамой на речные просторы и лесные пейзажи. В строительстве применят природные материалы, интерьеры оформят мебелью в экостиле. В благоустройстве возьмут ориентир на сохранение первозданной среды. Для гостей будут предусмотрены банный комплекс, кинотеатр под открытым небом, детские игровые площадки. Появятся причал и гавань для маломерных судов.

Круглогодичный глэмпинг оборудуют и в Чебоксарском округе, в этнокомплексе «Ясна». Там поднимутся 10 домов из клееного бруса со всеми удобствами (электричество, отопление, вода, канализация). В перспективе можно расширить территорию: ландшафт помимо молодого леса включает в себя и овраги с каскадом прудов. «Думаю, многие сюда будут приезжать, чтобы отвлечься от городской суеты и забот. Тем более что этнотуры становятся все популярнее», — отметил вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов.

Помимо этого, в республике запланировано открыть глэмпинги в Канашском, Моргаушском, Алатырском и Козловском муниципальных округах. Среди удобного и экологичного жилья, близкого к природе, будут и дома на деревьях.