Записываемся в спортшколу через Госуслуги

На Едином портале государственных и муниципальных услуг появился новый сервис «Запись в организацию спортивной подготовки». Услуга облегчит процесс записи детей в спортивные школы России.

На данный момент к сервису подключены более 3,6 тысячи организаций, которые занимаются подготовкой спортивного резерва из 85 регионов страны, в том числе и нашей республики, сообщают в Минспорта Чувашии. На портале госуслуг во всех регионах уже доступно около 80 тысяч мест для записи на этапы спортивной подготовки. Благодаря сервису родители в дистанционном формате смогут выбрать спортшколу и вид спорта для своего ребенка. Этот формат получения услуги увеличит число желающих приобщиться к спорту.

При подаче онлайн-заявления пользователи Госуслуг могут выбрать вид спорта, организацию спортивной подготовки и группу набора и записать ребенка в понравившуюся спортшколу. А затем родители смогут получить на портале госуслуг информацию о результатах вступительного тестирования, рекомендациях к зачислению и необходимых документах.

Кстати

В Чувашии к системе сейчас подключены 25 спортивных государственных и муниципальных школ.