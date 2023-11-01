ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Посетил экспозицию на выставке «Россия» от нашей республики. Красиво, информативно, увлекает и демонстрирует сильные стороны Чувашии. Каждые 10 дней будет меняться тематическая нагрузка. Мы будем рассказывать о разных направлениях деятельности республики, представим свой культурный, инвестиционный и промышленный потенциал… Сама выставка впечатляет масштабом и грандиозностью. Все сделано на основе самых современных технологий. Очень интересно и взрослым, и детям, захватывает внимание и позволяет погружаться в детали. Рад, что мы являемся соучастниками этого исторического события, пишем современную историю на основе наших традиций».