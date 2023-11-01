Арбитражный управляющий дисквалифицирован на шесть месяцев

Вступило в законную силу решение Арбитражного суда Чувашской Республики о привлечении к административной ответственности арбитражного управляющего Александра Т. в виде дисквалификации сроком на шесть месяцев*. С 2020 года он вел банкротство крупной ресурсоснабжающей организации ООО «Коммунальные технологии» на территории Чувашской Республики, находящейся в процедуре банкротства конкурсного производства.

Представители Управления Росреестра по Чувашии обратились в арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве).

«С такими заявлениями Росреестр обращается только в крайних случаях, так как последствия дисквалификации очень серьезны. Во-первых, управляющий исключается из членства в саморегулируемой организации. Во-вторых, отстраняется от ведения всех дел. Самое важное, что дисквалификация заключается в лишении арбитражного управляющего права осуществлять профессиональную деятельность в сфере несостоятельности (банкротства) и является крайней мерой административного наказания для лиц, ранее привлеченных к ответственности за однородные правонарушения», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Сергей Васюков.

Как установлено судом, арбитражный управляющий в нарушение требований закона о банкротстве перевел часть денежных средств должника, полученных от реализации имущества должника, на личный счет. В обоснование платежа он указал: «текущий платеж первой очереди, формирование резерва для оплаты вознаграждения конкурсному управлявшему от реализации имущества должника».

В решении суда прописано, что довод арбитражного управляющего о том, что денежные средства зарезервированы, а не выплачены, ошибочен, поскольку имел место перевод денежных средств в размере 500 000 руб. на личный счет арбитражного управляющего. Перечислив денежные средства на свой банковский счет, арбитражный управляющий имел возможность распоряжаться ими и извлекать выгоду в связи размещением денежных средств на своем банковском счете.

Уже имея административные наказания, арбитражный управляющий продолжил нарушать требования законодательства о банкротстве, тем самым допустил повторное совершение административного правонарушения. В связи с этим суд назначил арбитражному управляющему наказание в виде дисквалификации – на шесть месяцев.

«При проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, арбитражный управляющий обязан действовать добросовестно и разумно в интересах должника, кредиторов и общества. Ему запрещено переводить денежные средства со счетов должников на свой личный счет», — сообщил Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александр Рыбаков.

Росреестр Чувашии напоминает, что в 2018 году в отношении ООО «Коммунальные технологии» введена процедура наблюдения, а в 2019 году должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство.