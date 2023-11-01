Как войти в «умную дверь»

В Чувашии активно развивается проект «Цифровые технологии», способствующий разработке отечественных ИТ-решений и внедрению их в производство. Активно подключилась к проекту и студенческая молодежь, в частности, будущие айтишники из Чебоксарского Политеха.

Цель стартапа, разработанного Ефимом Воробьевым, Дмитрием Яндыковым и Даниилом Архангельским, — создание комфортного и безопасного пространства с помощью контроллера собственной разработки Dora. Он встраивается непосредственно в дверь и может стать полноценным компонентом «умного дома».

— Наш контроллер может мониторить состояние системы безопасности, получать уведомления, учитывать рабочее время, — рассказывает о стартапе лидер команды, студент 4-го курса направления подготовки «Информатика и вычислительная техника» Ефим Воробьев. — Проще говоря, это «умная дверь»: система реагирует на множество происходящих с дверью событий, будь то вход или выход, нажатие на ручку, поворот ключа в замке…

За разработку встраиваемых систем отвечает выпускник Политеха, а ныне магистрант института Даниил Архангельский. Он занимается разработкой прошивки контроллера, используя при этом только самые современные и проверенные технологии. А оформление технических документов взял на себя Дмитрий Яндыков. «Навыки работы с электронной документацией, полученные в институте, позволили оперативно подготовить материал для подачи заявки на участие проекта в ОЭЗ Сколково, подготовить описание объекта для получения патента на полезную модель, систематизировать имеющуюся документацию и привести ее к одному формату», — говорит он. Дмитрий также составил руководство по эксплуатации устройства, подобрал схему для будущего прохождения сертификации по электромагнитной совместимости.

Разработчики уверены, что их проект очень актуален. Ведь как в жилых комплексах, так и в офисных и производственных зданиях вопрос контроля доступа всегда стоит достаточно остро. Система «умного дома» позволяет практически «из коробки» реализовать полноценную СКУД (систему контроля умного доступа) в помещениях и на объектах любого масштаба, причем сделать ее максимально функциональной, простой и удобной для пользователей. Подтвердило их уверенность и участие в международной выставке Securika Moscow 2023 — отечественный рынок систем безопасности заинтересован в подобных проектах, особенно в условиях ограничений, действующих для иностранных производителей.

Ольга Кириллова