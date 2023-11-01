Мальчиков родилось больше, чем девочек

Органы ЗАГС Чувашии подвели итоги деятельности за десять месяцев этого года. Как сообщили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции, за отчетный период было зарегистрировано рождение 8031 ребенка. Всего появилось на свет 4106 мальчиков и 3925 девочек. По статистике родилось 96 двоен, троен не было. В нескольких семьях республики зафиксировано рождение десятого и одиннадцатого ребенка. Также за этот период зарегистрировано 5095 браков и 3459 разводов.
Опубликовано: 16 ноября 2023 г.
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