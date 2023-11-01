Записаться на прием к нотариусу в Чувашии теперь можно через портал госуслуг

Сервис позволяет не только выбрать специалиста и время приема, но и заранее отправить необходимые документы.

Как сообщают на портале госуслуг, список официальных бумаг, которые нужно взять с собой, будет указан после выбора нотариального действия. При оформлении можно заранее загрузить фото или сканы документов, чтобы нотариус смог подготовиться к приему. Можно прийти к нотариусу в один день и для решения нескольких вопросов — для этого нужно отдельно записаться по каждому вопросу. Запись на госуслугах бесплатная, но на приеме нужно будет оплатить нотариальные действия. Например, удостоверение договора или завещания.

До широкого внедрения новый сервис тестировался в нескольких регионах страны. Теперь он доступен жителям почти всех регионов России, в том числе и Чувашии. Как сообщают в Нотариальной палате Чувашской Республики, сейчас к проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время.