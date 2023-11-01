«Наливайки» выгонят из жилых домов?

В России необходимо дать регионам право устанавливать запрет на деятельность «наливаек» в многоквартирных домах. Данный законопроект в Госдуме РФ рассмотрят в приоритетном порядке, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Как пишет РБК, в документе предлагается закрепить за регионами право устанавливать запрет на продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в псевдокафе, расположенных в многоквартирных домах. До этого в Госдуму поступало много обращений с жалобами на работу так называемых «наливаек», которые днем маскируются под продуктовые магазины, а ночью торгуют алкоголем…

В своем телеграм-канале Володин провел опрос, и его результаты подтвердили остроту проблемы: 79% (около 200 тысяч человек) высказались за запрет на продажу алкоголя в «наливайках» в ночное время. После этого в Госдуме была создана рабочая группа, которая подготовила законопроект — в ближайшее время его направят в регионы для получения отзывов и предложений.