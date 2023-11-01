Молоко осенью в Чувашии стало дороже

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Средняя цена на молоко от населения в Чувашии перешагнула рубеж в 20 рублей за литр. Такие данные озвучены на еженедельной планерке в Минсельхозе республики.

В последний раз цены на таком уровне фиксировались только в марте — до начала стремительного снижения по всей стране стоимости молока, принимаемого у населения. Причиной стали низкий объем экспорта из-за санкций, перепроизводство молока и перенасыщение рынка.

В Чувашии минимальных значений платежи от молокосборщиков достигли в июле, когда сельчанам выплачивали всего 14,6 рубля за литр. Стабилизироваться цены начали после завершения сезона «большого молока» и решения Правительства России о возмещении для экспортеров затрат на транспортировку молочной продукции. Самые выгодные для населения «молочные тарифы» сейчас сложились в Аликовском округе, где платят до 24 рублей за литр.

Опубликовано: 16 ноября 2023 г.


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