Около 114 млн рублей господдержки направлено самозанятым в Чувашии

Получат их более 1300 сельчан региона, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов заявил, что самозанятым предоставляются субсидии на реализацию овощей, картофеля, приобретение и содержание коров, овец и коз, покупку сельхозтехники, минеральных удобрений, материалов для пчеловодства. Также оказывается поддержка в проведении агрохимобследования почв и лабораторных испытаний семян.

По состоянию на 13 ноября от самозанятых граждан через личный кабинет поступило 1709 заявок, из них одобрена к финансированию 1351 заявка на сумму 113,7 млн рублей. Субсидии уже перечислены по 942 заявкам, остальные отправятся к получателям в ближайшее время.