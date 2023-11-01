Около 114 млн рублей господдержки направлено самозанятым в Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Получат их более 1300 сельчан региона, сообщает пресс-служба Минсельхоза.
Ранее вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов заявил, что самозанятым предоставляются субсидии на реализацию овощей, картофеля, приобретение и содержание коров, овец и коз, покупку сельхозтехники, минеральных удобрений, материалов для пчеловодства. Также оказывается поддержка в проведении агрохимобследования почв и лабораторных испытаний семян.
По состоянию на 13 ноября от самозанятых граждан через личный кабинет поступило 1709 заявок, из них одобрена к финансированию 1351 заявка на сумму 113,7 млн рублей. Субсидии уже перечислены по 942 заявкам, остальные отправятся к получателям в ближайшее время.

Опубликовано: 16 ноября 2023 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.