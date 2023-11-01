В Чувашии 17 фальшивых банкнот изъяты из оборота

По информации отделения Национального банка по Чувашской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка РФ, в июле — сентябре 2023 года в банковском секторе республики обнаружено 17 поддельных денежных знаков Банка России. Среди выявленных фальшивых российских денежных знаков 13 банкнот номиналом 5000 рублей, 2 — номиналом 1000 рублей, и одна — номиналом 2000 рублей. Также из оборота изъята одна поддельная монета номиналом 5 рублей. Банк напоминает: чтобы удостовериться в подлинности банкнот, необходимо проконтролировать не менее трех защитных элементов. Их можно проверить на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения.