В Чувашии вырастут субсидии на сельхозтехнику 

Правительство России увеличило размер субсидируемой скидки на закупку сельскохозяйственной техники для регионов Дальнего Востока. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.

Теперь размер скидки для аграриев этих регионов вырастет с 15 до 20%, что позволит нивелировать расходы на транспортировку техники в отдаленные регионы. Этим же постановлением устанавливается размер субсидируемой скидки на закупку техники для сельхозпроизводителей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Скидка для них будет составлять 15%. Такой же размер скидки продолжит действовать для аграриев из Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Для всех остальных субъектов, в том числе Чувашии, скидка составит 10%.

«Рассчитываем, что принятое решение поможет повысить конкурентоспособность сельхозпроизводителей и машиностроителей, сократит их зависимость от импортных закупок, а наши граждане будут обеспечены качественными продуктами питания», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом сообщили в Минсельхозе республики со ссылкой на источники в правительстве.