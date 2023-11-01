В Чувашии вырастут субсидии на сельхозтехнику 

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Правительство России увеличило размер субсидируемой скидки на закупку сельскохозяйственной техники для регионов Дальнего Востока. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин.
Теперь размер скидки для аграриев этих регионов вырастет с 15 до 20%, что позволит нивелировать расходы на транспортировку техники в отдаленные регионы. Этим же постановлением устанавливается размер субсидируемой скидки на закупку техники для сельхозпроизводителей из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Скидка для них будет составлять 15%. Такой же размер скидки продолжит действовать для аграриев из Калининградской области, Крыма и регионов Сибирского федерального округа. Для всех остальных субъектов, в том числе Чувашии, скидка составит 10%.
«Рассчитываем, что принятое решение поможет повысить конкурентоспособность сельхозпроизводителей и машиностроителей, сократит их зависимость от импортных закупок, а наши граждане будут обеспечены качественными продуктами питания», — отметил Михаил Мишустин на заседании правительства. Об этом сообщили в Минсельхозе республики со ссылкой на источники в правительстве.

Опубликовано: 14 ноября 2023 г.


Читайте также:

Чувашия вошла в ТОП-10 регионов по количеству застрахованного поголовья скота
«Проектной документации на строительство молокозавода пока нет, место не определено»
Олег Николаев обсудил с руководством "Юрмы" проблему загрязнения воздуха
Для ЛПХ будет введена патентная система налогообложения
Олег Николаев обсудил с руководителями двух тепличных хозяйств планы развития предприятий
В Чебоксарах прошла Двенадцатая межрегиональная выставка «Картофель – 2020»
Бюджет компенсирует фермерам до 30% расходов на строительство ферм и комбикормовых заводов
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.