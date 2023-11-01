Комиссия Минсельхоза Чувашии провела проверку использования грантов и субсидий

Результаты показали добросовестность получателей и эффективность использования денег.

Как отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, такая процедура — одно из обязательных условий участия сельхозтоваропроизводителей в программах господдержки. Инспекции затрагивают все округа региона. В начале ноября по графику начались проверки в Комсомольском округе. Одна из «точек» — кооператив «Агромол», получивший в 2022 году субсидию в сумме 7,5 млн рублей. Средства пошли на установку творожной линии. По словам директора Линара Хайртдинова, проверка их не напрягла — все деньги осваиваются положенным образом. Такой же позиции придерживается и фермер Рамис Хайртдинов. Он получил грант в размере 5 млн рублей, говорит, что «страх проверок — это не про господдержку, если добросовестно относиться к делу».

За пять лет реализации грантовых бизнес-проектов с проверками члены комиссии выезжали несколько раз: проверяли наличие имущества, которое приобреталось за счет господдержки, соответствие произведенных затрат по документам и по факту. Самое частое нарушение — несвоевременное приведение в соответствие плана расходов, говорит начальник отдела развития малых форм хозяйствования Минсельхоза Чувашии Евгений Марков. Всего, по данным пресс-службы министерства, в нынешнем году запланировано около 80 инспекций.