С плакатом рук не опустишь

Долгое время Донбасс кровоточит в сердцах россиян. У многих есть личные свидетельства с огненных рубежей. Для меня это фото восьмилетней давности — разрушенный снарядом дом, где провел детство и еще полжизни мой муж. Но молодежь нашей страны рисует совсем другое будущее для вновь присоединившихся территорий — красивое, цветущее, солнечное, под мирным небом. Такая перспектива видна в работах Артема Ефимова и Елизаветы Анисимовой, оказавшихся в числе победителей конкурса плакатов «Мы вместе! Россия и Донбасс».

С успехом студентов Чебоксарского художественного училища поздравил Глава Чувашии Олег Николаев. «Работы наших талантливых авторов высоко оценены экспертами и вошли в число лучших из более чем 200 представленных на конкурс плакатов со всей России, — отметил руководитель региона в своем телеграм-канале. — Пусть эта победа станет отправной точкой для новых творческих успехов и покорения вершин в мире искусства!»

Конкурс был организован издательским домом «Аргументы и факты» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея в рамках просветительского проекта «Война и мир». Языком плаката». По словам главного редактора ИД «АиФ» Михаила Чканикова, идею конкурса подсказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. На этой творческой площадке молодые авторы от Калининграда до Урала смогли проявить таланты и выразить свое отношение к происходящим событиям. Ведь искусство плаката — яркое, лаконичное, эмоциональное — всегда на злобу дня. Достаточно вспомнить времена Великой Отечественной войны, когда плакат тоже был в строю и вдохновлял людей на Победу.

«Ознакомившись с номинациями, я выбрал сразу: «Будущее Донбасса», — рассказал третьекурсник факультета дизайна Чебоксарского художественного училища Артем Ефимов. — Возник образ — строители возводят здание своими руками, это люди-созидатели. Отличная идея!» Молодой человек выбрал авангардный стиль, близкий к советскому конструктивизму. В нем отсекается все лишнее, чтобы более четко высветилась главная идея. А цвета российского триколора лишь подчеркнули ее — «Построим новую Россию вместе». Плакат занял третье место. «Это очень приятно», — улыбнулся Артем. По мнению молодого человека, такие проекты очень важны. Это не только развитие профессиональных навыков, но и воспитание патриотизма, верных нравственных ориентиров.

Студентка четвертого курса, без пяти минут выпускница Чебоксарского художественного училища Елизавета Анисимова тоже заняла третье место в номинации «Культурный фронт» — с плакатом «Мы вместе, и сердце пылает». Педагоги отзываются о Лизе как о весьма творческой личности. На ее плакате шахтер, в чьем сердце ярким солнцем горит любовь к Родине — собирательный образ защитников Донбасса, символ решимости и единства.

А первое место в номинации «Своих не бросаем» занял уроженец Чувашии, главный художник Санкт-Петербургского Военно-исторического музея артиллерии Евгений Емельянов (работа «Мы нужны Донбассу»). Об этом художнике, ставшем победителем конкурса на лучшую картину, посвященную Александру Невскому, и в прошлом году открывшем первую свою персональную выставку в Чувашии, «СЧ» писала не раз. «Почему вы обратились к жанру плаката после живописных полотен и масштабных панорам?» — поинтересовался корреспондент у Евгения Юрьевича. «Жанр плаката — прост и доступен людям, — ответил он. — А тема поднята острая — то, что происходит на Донбассе, волнует всех. В этом горниле куется сейчас история». Художник знает, о чем говорит. Он мастер исторических и батальных полотен, где запечатлены переломные моменты, очень важны единство и сила духа. Интерес к этому направлению возник, когда он еще учился в Чебоксарском художественном училище, а в Санкт-Петербургской академии художеств только окреп. Вот и сейчас нужно сплотиться, поддержать участников СВО, считает Емельянов. Никому нельзя оставаться в стороне.

«Мы с радостью откликнулись на предложение участвовать в этом конкурсе, — поделилась заместитель директора по научно-методической работе Чебоксарского художественного училища Ксения Егорова. — В создании плакатов участвовало более 60 человек — студенты второго и третьего курсов». Тридцать лучших конкурсных работ были отобраны в ходе народного голосования и на экспертном совете. Они вошли в экспозицию, которую смогли увидеть в городах, участвующих в проекте — Нижнем Новгороде, Ярославле, Владимире. Летом, в августе, ее посетили и жители Чебоксар — три недели выставка «Мы вместе! Россия и Донбасс» гостила на пешеходном бульваре Купца Ефремова.

Многоцветная палитра и разноплановые сюжеты плакатов, казалось, охватили все грани жизни присоединившихся территорий — Луганской и Донецкой народных республик, Запорожья и Херсонщины. В фокус взяты проблемы, которые приходится переживать, будь то военные действия или сбор гуманитарной помощи, прием беженцев или привлечение кадров, которых там сейчас так не хватает, для восстановления нормальной жизни… Но плакат — жанр оптимистичный, с ним рук не опустишь. Мы вместе, а значит, все преодолеем, все решим.