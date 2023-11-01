В республике в тестовом режиме запущен новый тип видеофиксации нарушений ПДД

Вслед за Москвой и рядом регионов в Чувашии начались испытания новых аппаратно-программных комплексов для видеофиксации нарушений прямо во время движения. Выявлять лихачей в потоке позволяют специальные мобильные радары с панорамными камерами, установленными внутри автомобиля.

Заметить такой «радар-мобиль» на дороге довольно сложно — внешне он практически не отличается от обычных «собратьев» — зато нарушители у него как на ладони. Проехал мимо с превышением скорости, как говорится, получите-распишитесь. Система выявляет также непристегнутые ремни безопасности, выезд на встречную полосу движения и езду по обочине.

Пока новый комплекс установлен на автомобилях Центра организации и безопасности дорожного движения Минтранса, который и проводит тестирование нового АПК, в перспективе ими могут быть оснащены и служебные автомобили госавтоинспекции.

«Наша задача сейчас — на практике оценить эффективность подобного рода комплексов видеофиксации, — отмечает директор казенного учреждения «Центр организации и безопасности дорожного движения» Руслан Мухомедьяров. — Причем вся используемая нами техника исключительно отечественного производства».

Патрулировать такие радары на колесах будут, ориентируясь на зоны действия дорожных знаков, на самых сложных и опасных участках трасс, там, где чаще всего происходят аварии. Сейчас оснащенные камерами автомобили курсируют на автодороге «Вятка» и «А-151», зона патрулирования может быть расширена. На основе полученных с камер материалов в Центре автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Чувашии будут приниматься решения о привлечении нарушителей к административной ответственности.

В госавтоинспекции и ЦОБДД считают, что подобные мобильные комплексы со временем «перевоспитают» тех водителей, которые тормозят только при появлении на горизонте камер на скорость.