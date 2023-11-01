12 школьников из Чувашии стали победителями и призерами всероссийского конкурса «Большая перемена»

Всего же за победу и призы боролись более 1500 детей со всех уголков нашей страны. Ребята объединялись в команды и решали задачи, направленные на выявление новых способностей и развитие потенциала.

Абсолютным победителем конкурса стала ученица лицея № 2 Галина Сидорова.

«Финал «Большой перемены» не перестает удивлять, — призналась она. — В этом году мне особенно запомнилось одно задание: было необходимо рисовать определенную фигуру левой рукой, а правой писать стихотворение о Родине…»

Свой денежный приз — миллион рублей — Галина планирует потратить на обучение и саморазвитие. Победителями-миллионерами в «Большой перемене» стали также чебоксарские старшеклассницы Мария Юхтарова и Ольга Егорова из школы № 39 и лицея № 4 соответственно. Еще девять ребят из Чувашии попали в призеры конкурса и получили от 100 до 200 тысяч рублей.