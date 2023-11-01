День республики в 2024 году пройдет в Янтиковском округе

Янтиковский муниципальный округ станет одной из площадок празднования предстоящего Дня республики. Соответствующий указ подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы, округ получит грант на развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов. Органы местного самоуправления организуют в 2024 году проведение праздников Акатуй, Сабантуй и других традиционных культурно-массовых и спортивных мероприятий. В 2023 году, напомним, такой площадкой Дня республики был город Новочебоксарск.