В Чувашском театре кукол поставили спектакль про жен участников СВО

Просто ты умела ждать…

Говорят, что у войны не женское лицо. Так ли это? С одной стороны, да. Холод оружейного металла и обжигающее пламя огня действительно не для нежных женских рук. Но с другой — чем только не занимаются женщины в волонтерских штабах, фондах помощи военнослужащим и отделениях народного фронта. Плетут маскировочные сети и готовят сухие супы, вяжут шерстяные носки и упаковывают коробки с гуманитарной помощью. А еще ждут. Покорно, стойко, столько, сколько нужно… Об этом, а также о вере, верности и вечности, которой равна каждая секунда одиночества в тылу, заставили задуматься в Чувашском театре кукол. В первый день ноября здесь состоялась премьера спектакля «Жди меня (Хроника настоящей любви)», посвященного тем, чьи мужья сейчас в зоне специальной военной операции.

История одной семьи, в которой десятки зрителей узнали свою, полностью перенесена на подмостки из реальной жизни. Мобилизация, повестка, срочные сборы, а потом окопы, камуфляж, сны о родине и письма домой… На сцене всего пять актеров (народная артистка Чувашии Елена Хорькова, Динара Хайрутдинова, Анастасия Кузнецова, Роман Григорьев, Никита Серебриян), но есть ощущение и массы, и масштабности, и глубины. Да и для режиссера Дениса Андронова военная тема не нова. Пару лет назад, в год памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, он выпустил спектакль «Хранители», который в живой, доступной для молодежи форме рассказывал о тружениках тыла и о тех, кто прошел по дорогам Великой Отечественной войны.

Однако на этот раз все кардинально по-другому — ведь спектакль не о героях былых времен, на которых смотришь как бы со стороны, сквозь толстую обложку исторической летописи, а о современниках. О тех, кто сейчас, сию минуту, там, за линией огня, и чьи жены сегодня в зале. Для них стихи и песни о войне, вкрапленные в самые напряженные моменты сценического повествования, точно золотистые звездочки на погонах, словно молитва, литургия, сорокоуст. Ведь именно теперь как никогда важно это чувство сплоченности, единения, осознания того, что вся страна стала воплощением воли, непоколебимости и мужества. А наряду со стихами Анны Ахматовой и Александра Твардовского, Роберта Рождественского и Константина Симонова, уже перешедшими в разряд классики, появляются новые, написанные «наживую», солью по ранам, с полынной горечью в горле. Когда-то они тоже станут документами эпохи, их прочтут наши внуки и правнуки, равно как и мы читаем Семена Гудзенко и других поэтов-фронтовиков. Настолько достоверно, правдиво и остро авторам и исполнителям удалось уловить и облечь в слова чистую эмоцию «в моменте», пропустив ее сквозь призму личного отношения к ситуации.

КСТАТИ Постановка осуществлена в рамках грантового партнерского проекта «Искусство ждать — поддержка женщин из семей военнослужащих специальной военной операции с целью снятия тревоги и напряженности». Он реализуется Чувашским театром кукол совместно с Союзом женщин Чувашии при содействии Фонда президентских грантов и Минэкономразвития Чувашии. В течение ноября запланировано 17 показов спектакля по всей республике.

Настоящее откровение — произведения из сборника женской поэзии «Оберег», изданного Союзом писателей России в нынешнем году и собравшего мысли и чувства жен и матерей со всей страны, от Донбасса до Хабаровского края. «Наверное, в 1940-е годы женщины были какими-то особенными», — размышляют персонажи спектакля. Особенные они и теперь. Это видно по их сияющим глазам, по улыбкам, по трудолюбивым рукам, по лицам, которые светятся добротой, теплом и надеждой, несмотря ни на что. «Мы вместе, мы сильные, мы лучшие, и мы дождемся своих мужей!» — говорят жены наших героев, а как известно, мысли материальны….

Мария Митина

Фото с сайта Союза женщин Чувашии

Спектакль позиционируют как иммерсивный, то есть зрители, значительную часть которых составляют жены военнослужащих, являются полноправными участниками происходящих на сцене событий. Записи их высказываний, интервью и видеообращений включены в драматическое действо и наполняют его душой, человеческим теплом, пульсацией нерва.