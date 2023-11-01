Новый телятник на 650 мест вступил в строй в СХПК «Коминтерн» Красночетайского округа

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Этим объектом завершена реализация крупного инвестиционного проекта по созданию современного молочного комплекса. В церемонии открытия участвовал Глава Чувашии Олег Николаев. Он отметил высокий вклад этого сельхозпредприятия в АПК региона и пожелал его труженикам дальнейших успехов.

Еще одно новоселье в тот же день состоялось в АО «Чурачикское» Чебоксарского округа. Здесь запущена новая площадка для выращивания и откорма молодняка КРС. Глава республики высоко оценил деятельность предприятия в животноводческой отрасли. «Чурачикское» — на передовых позициях в республике по данному направлению.

Опубликовано: 3 ноября 2023 г.


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