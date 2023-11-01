В Чувашии дополнительно может быть заменено около 280 лифтов

На обновление лифтового хозяйства республика может получить около миллиарда рублей. Договоренность о проработке этого вопроса была достигнута на недавней встрече Главы Чувашии Олега Николаева и заместителя Председателя Правительства Российской Федерации — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. При средней стоимости одного комплекта оборудования в 3,6 млн рублей такая солидная федеральная поддержка позволит заменить почти 280 лифтов с истекшим сроком годности, сообщает Минстрой Чувашии.

На встрече Олег Николаев сказал, что помощь федерального центра в модернизации лифтов в многоквартирных домах очень актуальна — степень их износа у нас одна из самых высоких в стране. В ближайшие годы республика планирует серьезно обновить лифтовое хозяйство. «Ваша поддержка поможет нам кардинально переломить ситуацию в этом направлении», — обратился к Денису Мантурову Глава Чувашии.

В июне этого года вопрос модернизации лифтового хозяйства республики обсуждался в Совете Федерации в рамках Дней Чувашии. По его итогам верхняя палата парламента поддержала предложение правительства республики о реализации в 2024-2026 годах мероприятий по ремонту, замене и модернизации лифтов, в том числе с оказанием финансовой поддержки за счет средств ППК «Фонд развития территорий».

Справка «СЧ»

В текущем году в республике были обновлены 88 лифтов в 29 домах. В 2024 году в рамках краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов на 2024–2026 годы планируется замена уже 96 лифтов в 45 многоквартирных домах. Модернизация лифтового хозяйства коснется 25 домов в Новочебоксарске и 20 домов в Чебоксарах. На эту работу будет выделено в общей сложности 279,7 млн рублей из республиканского и местных бюджетов,

а также взносов собственников помещений на капитальный ремонт.