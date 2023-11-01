В Чебоксарах состоялось награждение победителей детского конкурса «Лучшие на селе»

Мероприятие прошло в рамках Года счастливого детства в Чувашии и Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Сертификат на 100 тыс. рублей на приобретение агролаборатории от Главы Чувашии Олега Николаева получил главный победитель конкурса коллектив «Солнечный город» из детского сада № 7 Цивильского округа. Всего же призеров оказалось 66. На конкурс было представлено более 2 тыс. детских работ, продемонстрировавших любовь к родному селу через песни, танцы, рисунки, стихи.

«Форум «Счастливое сельское детство. Лучшие на селе» — это и соревнование, и творчество, и конкурс, а главное — умение объединяться и вместе весело проводить время, — сказал Олег Николаев. — Сегодня мы радуемся успехам наших сельских школьников, которые развеивают миф, будто, учась в сельской школе, невозможно становиться стобалльниками. В нынешнем году у нас сельские стобалльники появились. Это говорит о том, что на селе претворяется в жизнь возможность получать знания, проходить испытания, самореализоваться на одинаковом уровне с городом. Значит, надо дерзать, надо творить, надо пробовать и не сдаваться!» Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.