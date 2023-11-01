Комплекс ГТО собирает в Чувашии все больше участников

Не только занимаются спортом, но и сдают нормативы

С каждым годом в нашей республике растет число приверженцев здорового образа жизни, сдающих Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне». Об этом говорит и статистика. Если за третий квартал 2022 года нормативы выполнили 18794 человека, то в нынешнем году за отчетный период попробовали силы в сдаче ГТО 21503 человека, сообщили в Минспорте Чувашии. Из них более четырех тысяч поклонников активного образа жизни, от детей и до представителей старшего поколения, получат знаки отличия.

Всего на «золото» успешно сдали нормативы 3149 человек. Серебряные и бронзовые значки — у 472 и 429 человек соответственно. Также за третий квартал в текущем году на сайте gto.ru зарегистрировались более 10 тысяч человек из Чувашии — это более чем в два раза превышает число новых пользователей за аналогичный период 2022 года.

Увеличению показателей способствует ведущаяся в республике работа по популяризации комплекса ГТО и здорового образа жизни в целом. Создана необходимая инфраструктура — за 2020-2023 годы в рамках реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» на территории региона построены 23 спортивные площадки для подготовки к выполнению нормативов комплекса ГТО. Спортобъекты оснащены более чем 20 видами тренажеров на различные группы мышц, турниками и другими элементами. Площадки пользуются большим спросом и у любителей здорового образа жизни вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки.

Также во всех муниципалитетах Чувашии продолжают работу 26 центров тестирования ГТО. На территории Чувашии проводятся уроки ГТО и фестивали среди различных категорий населения.