Задорные химчане потрепали нервы «ястребам»

Спустя несколько дней после гроссмейстерских побед над грозненским «Динамо» баскетболисты «Чебоксарских ястребов» в родных стенах принимали подмосковную команду «ЦСП-Химки». Республиканская дружина стремилась продолжить беспроигрышную серию в регулярном чемпионате высшей лиги и порадовать болельщиков яркой и искрометной игрой. Ведь согласно соревновательному расписанию оставшиеся матчи в 2023 году «ястребы» проведут на выезде. Но события на паркете спорткомплекса ЧГУ развивались весьма непредсказуемо…

После первых матчей регулярного чемпионата у чебоксарской команды оставалось мало времени для подготовки к играм с соперниками из Химок. Тем паче, что подмосковный коллектив — новички высшей лиги. Молодые баскетболисты «ЦСП-Химки» (в заявке все игроки 2000 года рождения и младше) сразу хотели заявить о себе. Особенно настраивался на игры против «ястребов» один из лидеров подмосковного коллектива Даниил Глазов, который прошлый сезон начинал в стане чебоксарцев. Поэтому, несмотря на преимущество своей площадки, сложно было спрогнозировать исход предстоящих поединков.

После стартового вбрасывания в первом матче «ястребы» взяли игру под собственный контроль. Чередуя быстрые проходы под кольцо соперника с грамотной игрой в защите, подопечные Диана Шалева постепенно наращивали преимущество. Когда отрыв достиг уже двузначных чисел, казалось, можно было расслабиться.

Ан нет! За малейшую потерю концентрации в профессиональном спорте обычно следует наказание. Химчане разыграли успешную атаку — после элегантного навеса на кольцо центровой соперника Денис Мышалов сделал красивейший бросок сверху.

Соперники воспрянули духом. Конечно, ценители баскетбола отметили комбинацию гостей. А вот тренер «ястребов» Диан Шалев не очень и взял тайм-аут. Эмоциональная подпитка от наставника и капитана команды Антона Богдана положительно повлияла на игроков — особенно на паркете феерил разыгрывающий «ястребов» Евгений Новоселов, набравший 10 очков подряд.

Яркими вспышками первой игры стали два дальних попадания в середине заключительной десятиминутки. Сначала после быстрой комбинации мяч в кольцо отправил Иван Васильев, а в следующей атаке умопомрачительный по сложности бросок получился у Александра Ширкунова. Зрителям оставалось только схватиться за голову. «Ястребы» уверенно довели игру до победы со счетом 75:60.

На следующий день первые минуты второго матча не предвещали тяжелой игры для «ястребов» — броски с хорошим процентом залетали в кольцо соперника, а у химчан толком ничего не получалось. Однако к старту второй четверти подмосковный коллектив встрепенулся и начал диктовать свои условия на паркете.

Соперник «ястребов» ускорил игру, а подопечные Диана Шалева не успевали в защите. У чебоксарцев очень сложно обстояли дела с дальними бросками — за всю игру только два точных попадания от Павла Метелева. Несмотря на все трудности, наши баскетболисты до конца сражались за победу. В заключительной четверти ситуация на площадке накалилась до предела — проигрывая три очка, за семь секунд до конца на разыгрывающем «ястребов» Евгение Новоселове сфолили, и он встал на линию штрафных. В зале гробовая тишина — какая концовка ожидает… В итоге Евгений не реализовал штрафные броски, и подмосковные «ЦСП-Химки» одержали победу со счетом 61:58.

«Во втором матче нам не удалось добиться победы из-за короткой ротации. Также сказалась усталость игроков от предыдущих матчей. Хоть сегодня и проиграли, все наши игроки молодцы, выложились на 100%. По итогам домашней серии мы добились хороших результатов, но впереди еще много матчей», — подчеркнул после матча капитан и играющий тренер «Чебоксарских ястребов» Антон Богдан.

Кстати

После четырех встреч в турнирной таблице высшей лиги по баскетболу «Чебоксарские ястребы» занимают второе место, уступая «Металлургу» (Магнитогорск) по разнице забитых/пропущенных очков.