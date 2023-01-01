Первоклассников школы имени Акцыновых торжественно посвятили в художники

В Чебоксарской детской художественной школе № 6 имени Акцыновых есть прекрасная традиция — ежегодное посвящение первоклассников в юные художники. Это настоящий праздник для юных талантов, которые делают свои первые шаги в мире искусства. Кроме того, событие приурочено к Международному дню художника, который отмечается 25 октября.

Вот и на днях педагоги поздравили своих новых учеников, поступивших на обучение в этом году, с началом их созидательного пути, и рассказали детям насколько важно значение искусства в жизни каждого человека, пожелали им успехов и радостных открытий.

Прямо во время посвящения состоялся и первый творческий конкурс для новичков: пять первых классов сразились друг с другом в четырех заданиях, где нужно было продемонстрировать разные грани своего таланта, проявить логическое мышление и показать умение работать в команде. Лучше всех справилась с испытаниями команда 1А класса под руководством ведущего наставника, заслуженного работника культуры Чувашии Елены Карнаевой.

Остальные места разделили между собой другие классы, которыми руководят не менее опытные и талантливые педагоги: Николай Федоров, Мария Кенюх, Светлана Шахова и Дарья Филиппова. Никто из учащихся не остался без главной награды — ученического билета юного художника ЧДХШ № 6.