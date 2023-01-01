За живописные кляксы на регистрационном знаке водитель получил пять тысяч штрафа

Стоит только экипажу отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД выехать на дорогу, нарушители прямо перед носом. Вот и у фуры из Татарстана, смело обогнавшей служебный автомобиль госавтоинспекции в Ядринском округе, номера сзади уж очень избирательно были забрызганы грязью. Остановив экспедитора, старший инспектор старший лейтенант полиции Артем Петров убедился, что живописные кляксы появились на регистрационном знаке «Мерседеса» неспроста.

По словам немолодого водителя, у него и в мыслях не было обмануть камеры фотовидеофиксации — таким, мол, принял автомобиль от напарника. Но как бы то ни было, отвечать за «помарки» пришлось ему и очищать номера, кстати, тоже. Причем краска оказалась довольно водоустойчивой, смылась только под сильным напором. А за нарушение, предусмотренное частью 2 статьи 12.2 КоАП РФ, дальнобойщику был назначен штраф в сумме 5 тысяч рублей. Так что стоит ли заниматься «художествами», решать вам.