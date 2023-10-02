Новое производство поддержит экономику региона

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото: www.cap.ru

С особой миссией прибыл сегодня в Чувашию заместитель председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. На промышленной площадке ПАО «Химпром» вместе с Главой Чувашии Олегом Николаевым вице-премьер запустил новое современное производство пероксида водорода, которое обещает стать крупнейшим из существующих в России.

Перекись водорода сегодня используется в самых разных отраслях: в медицине, косметологии, пищевой и бумажной промышленности, радиоэлектронике. Поэтому спрос на этот продукт очень высокий. Годовое потребление этого вещества в России составляет порядка 80 тыс. тонн. Но большая часть этого объема обеспечивалась ранее за счет поставок из-за рубежа. Благодаря же началу работы «Волжской перекиси» на площадке  новочебоксарского «Химпрома» импорт будет полностью замещен.

Отличительная особенность чувашского продукта в том, что его будут получать антрахиноновым методом. По словам генерального директора ООО «Волжская перекись» Константина Незнамова, этот метод позволяет полностью исключить образование примесей в перекиси водорода и повысить концентрацию до 60%.

Отметим, проект реализуется в рамках подписанного в июне 2022 года соглашения о реализации специального инвестиционного контракта 2.0 (кстати, уже второго для республики) и Плана мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности России. В создании производства приняла участие «Группа Оргсинтез», которая инвестировала в проект  более 11 млрд рублей. Финансирование на сумму 1 млрд руб. предоставил Фонд развития промышленности России по программе «Приоритетные проекты».

«На новом производстве применяются самые эффективные и экологически чистые технологии, которые впервые внедряются в нашей стране», – подчеркнул Денис Мантуров на торжественном открытии завода. По словам вице-премьера, проектная мощность предприятия  составляет 50 тыс. тонн, на эти объемы компания планирует выйти уже в начале следующего года. Таким образом, полностью закроются потребности внутреннего рынка и будет достаточно ресурсов для поставки продукта в другие страны, в частности Евразийского экономического союза, отметил руководитель Минпромторга.

 «В аналогичном ключе у нас будут реализовываться и остальные проекты мало- и среднетоннажной химии. И на недавнем совещании у Президента России мы как раз обсуждали  планы господдержки этого важного для технологического суверенитета направления», – сообщил министр промышленности и торговли. Быстрое воплощение таких проектов, как «Волжская перекись», по словам Мантурова, позволяет с уверенностью говорить, что отрасль с этими задачами справится. Он также поблагодарил всех участников проекта, в том числе руководство  региона за активную поддержку начинания.

«Открытие «Волжской перекиси» является наглядным примером эффективного решения важнейших для технологического суверенитета страны задач во взаимодействии Минпромторга России, Чувашской Республики и самого инвестора, – в свою очередь отметил Олег Николаев. – С запуском нужного для всей России производства перекиси водорода антрахиноновым методом сама химическая промышленность республики получает серьезный импульс для развития, а значит и город Новочебоксарск, для которого предприятие является системообразующим».

По словам Главы Чувашии, новое производство поддержит экономику региона, это и налоговые отчисления в бюджетную систему на сумму не менее 700 млн рублей, и новые инвестиции в объеме более 9,7 млрд рублей. Кроме того, на новом заводе откроется порядка 200 высококвалифицированных рабочих мест.

В этот же день Денис Мантуров побывал и на Чебоксарском предприятии «Сеспель», которое также является гордостью Чувашии. На днях компания отметила свое 35-летие.

Опубликовано: 27 октября 2023 г.


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