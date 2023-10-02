Поздравление со 105-й годовщиной образования ВЛКСМ

Дорогие друзья, ветераны комсомольского движения Чувашской Республики!

Сердечно поздравляем вас, всех жителей республики со 105-й годовщиной образования комсомола!

Созданный в далеком 1918 году Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ), который в 1924 году стал Ленинским, а в 1926 году — Всесоюзным, был уникальной, не имеющей аналогов в мировой истории, молодежной общественной организацией. За этой датой — целая эпоха, миллионы судеб, большая летопись ратных и трудовых подвигов молодых.

Комсомол Чувашии прошел большой путь от первых ячеек времен Гражданской войны до многотысячной армии активистов молодежного движения ВЛКСМ. Борьба с голодом и неграмотностью, беспримерный воинский и трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны, всесоюзные ударные комсомольские стройки: Химкомбинат, Чебоксарская ГЭС, Чебоксарский завод промышленных тракторов и объекты Нечерноземья, участие в освоении космоса и целины — все эти славные свершения чувашского комсомола вписаны в историю нашей республики. Тысячи воспитанников чувашского комсомола стали прославленными рабочими и тружениками села, инженерами, учителями и врачами, признанными мастерами культуры, искусства и спорта.

На протяжении своей истории ВЛКСМ являлся школой воспитания молодого поколения. В комсомоле был сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал, именно он формировал мировоззрение человека, его отношение к обществу и своей роли в жизни. Мы учились ответственности, бескорыстности, умению общаться, чувствовать плечо товарища и работать в команде. И слова «Раньше думай о Родине, а потом о себе!» — были для всех нас девизом жизни. Недооценить и забыть все эти дела невозможно. Так же, как и сам дух, творческий задор, чувство товарищества и патриотизма, составлявшие основу многомиллионного комсомольского братства. И мы, его воспитанники, должны много сделать, чтобы передать этот богатейший опыт современной молодежи.

Опыт комсомола бесценен, наследие его и сегодня привлекает молодых людей. Это студенческие строительные отряды, поисковые объединения, военно-спортивные лагеря и игры, конкурсы художественного, технического, научного творчества молодежи, шефство над детскими домами и сиротскими приютами, волонтерское движение, добровольные народные дружины и детские общественные объединения. И сейчас этот опыт в его лучших наработках востребован жизнью.

Дорогие друзья! В наших семейных архивах до сих пор хранятся значки, билеты, грамоты как память о юности, романтике, верных и преданных товарищах! В этот славный день поздравляем всех, кто молод душой, кто сохраняет веру в лучшее, кто живет и работает на благо людей. С праздником юности вас, комсомольцы всех поколений! Главное, ребята, сердцем не стареть!

Республиканский Совет регионального отделения Общероссийской общественной организации «Воспитанники комсомола — мое Отечество»