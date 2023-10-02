Детская шалость чуть не привела к трагедии

На днях в республике произошло несколько серьезных происшествий, связанных с огнем. Причиной одного из возгораний стал ребенок…

В однокомнатной квартире на третьем этаже дома по улице 50 лет Октября в Чебоксарах едва не разгорелся пожар. Оставшись буквально на несколько минут без родительского контроля, трехлетний мальчик нашел зажигалку и разжег огонь в платяном шкафу. К счастью, взрослые вовремя заметили дым и потушили загоревшуюся одежду, сообщили в Главном управлении МЧС России по Чувашии. В тот момент в помещении находились еще трое детей. В результате происшествия никто из членов семьи не пострадал.

А вот при пожаре в Шумерле погиб 35-летний местный житель. Трагедия произошла 25 октября, примерно в 23.00, на территории садоводческого товарищества «Мичурина-3» — дачный дом полностью сгорел.