В Чувашии издан детский журнал о строителях Сурского рубежа

Потомкам богатыря Улыпа

Приближается День памяти строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, учрежденный в прошлом году Главой Чувашии Олегом Николаевым в целях увековечения подвига тружеников тыла. А это значит, что по всей республике подобно залпам победного салюта «вспыхивают» мероприятия во славу тех, кто своими руками ковал счастливое будущее, свободу и независимость Родины. Одно из них — выпуск детского журнала «Письмо-самолетик», осуществленный Союзом женщин Чувашии и Чувашским отделением Сбербанка России в типографии «Новое время». Презентация издания прошла в минувший вторник в Чувашском театре юного зрителя имени М. Сеспеля.

О патриотическом воспитании подрастающего поколения говорили всегда и на разных уровнях. В условиях нынешних реалий, когда делаются попытки исказить нашу историю, подрывая авторитет российского государства и вводя в заблуждение юные неокрепшие умы, эта задача приобрела особую важность. Но как рассказать о важных вещах ребятам так, чтобы было понятно, доступно и увлекательно, дабы пробудить живой интерес к историческому прошлому страны и заставить гордиться своей принадлежностью к великому русскому народу? Психологи отмечают, что в детской литературе именно изображение является тем активным средством, дающим импульс к размышлению и прямому включению в процесс восприятия информации. Поэтому журнал, рассчитанный на читателей 9-11 лет, решено было оформить в жанре книжки-картинки, где содержание передается через красочные иллюстрации с небольшими емкими подписями.

Сюжет рассказа максимально ясен и прост. Маленький мальчик, в котором сотни современных школьников узнают себя, находит дома старую кирку. Оказывается, она принадлежала его прапрабабушке, которая в лютый сорокаградусный мороз 1941 года вместе с другими женщинами, детьми и подростками, проводившими отцов, сыновей и мужей на фронт, строила оборонительные рубежи. О том, сколько танковых рвов, огневых точек и окопов было возведено, о голоде, о письмах с передовой и о нашей святой обязанности беречь землю от фашизма ребята прочтут на страницах журнала. А еще авторы назвали чувашей потомками могучего богатыря Улыпа, соорудившего земляной вал для защиты родного края от врагов. Наши предки брали с него пример, переняв силу, крепость духа и преданность Отчизне. Теперь настал наш черед.