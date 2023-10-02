В 2024-2026 годах в Чувашии капитально отремонтируют 49 школ

Капитальный ремонт, оснащение классов новой мебелью и суперсовременной техникой — все это ждет в ближайшем будущем 49 школ Чувашии. Как сообщают в Минобразования республики, наша заявка прошла конкурсный отбор объектов на капитальный ремонт и оснащение школ в Минпросвещения России. Работы пройдут в 2024-2026 годах, из федерального бюджета на эти цели в республику будет направлено 4,7 миллиарда рублей. Всего же в стране в рамках поручения Президента России Владимира Путина и государственной программы «Развитие образования» до конца 2026 года отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. Программа не ограничивается ремонтными работами, а подразумевает масштабное развитие школ: закупку оборудования, повышение квалификации учителей, отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Все это позволит создать комфортную и современную образовательную среду.