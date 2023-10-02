Чувашская продукция осваивает мировой рынок

Экспортеры Чувашии в 2023 году вышли на новые страны. В Словакию поставляют семена и плоды масличных культур, в Индию и ОАЭ — экстракты, эссенции и чай, в Румынию — репчатый лук. Самые же крупные поставки нынче идут в Китай, Белоруссию, Таджикистан и Азербайджан. На их долю приходится 60% всего экспорта.

Такие итоги выполнения нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» за 9 месяцев озвучены на совещании под руководством вице-премьера — министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова. «В 2023 году чувашская продукция отправилась в 44 страны мира. Это говорит о том, что аграрии, фермеры, переработчики региона создают востребованные товары. В этом помогает обмен опытом на отраслевых форумах, стратегическое планирование, качество продукции, которая завоевывает признание на мировом рынке», — подчеркнул руководитель регионального Минсельхоза.

По данным ведомства, заметно увеличился экспорт пива, лука-севка, живой птицы, подсолнечного масла, семян льна и пшеничной муки.