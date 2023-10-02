23 октября в Чувашии и других регионах страны отметили День памяти просветителя Ивана Яковлева

В Чебоксарах по традиции в этот день в сквере перед Национальной библиотекой состоялось возложение цветов к памятнику Яковлеву. Участвовали в нем руководители Минкультуры, сотрудники подведомственных министерству учреждений, писатели, педагоги… А на родине просветителя, в селе Кошки-Новотимбаево Тетюшского района Татарстана, центром событий стал мемориальный музей Ивана Яковлева. Для школьников провели экскурсию, рассказали о судьбе и деятельности просветителя, о последних днях его жизни. А затем около бюста Ивана Яковлевича состоялся митинг, посвященный Дню памяти просветителя, сообщает газета «Тетюшские зори». Завершился он также возложением цветов.