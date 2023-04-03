Заветы на все времена

По словам старожилов российского парламента, так много людей, как в минувшую пятницу в Малом зале Государственной Думы, не собиралось давно. 21 апреля здесь прошел круглый стол, посвященный 175-летию со дня рождения просветителя чувашского народа, создателя чувашской письменности Ивана Яковлева. Речь на нем шла не только об исторических фактах, о духовном наследии нашего патриарха и других великих просветителей. Говорили и о том, что должно стать основой единой и сильной страны, о столь важной сейчас роли воспитания в образовании и о противостоянии с Западом, который всегда пытался посеять рознь между народами, живущими в России…

Применение и осознание заветов Ивана Яковлевича Яковлева актуально и для новых территорий, которые сегодня возрождаются и возвращаются в Российскую Федерацию, подчеркнул на заседании круглого стола Глава Чувашии Олег Николаев. А цитируя завет чувашского просветителя: «Чтите и любите великий, добрый и умный русский народ, таящий в себе неисчерпаемые силы ума и воли… Любите его и сближайтесь с ним», он добавил, что Иван Яковлев немало сделал для культурного сближения чувашского народа с русским. Подтверждение тому — созданные им уникальные по тем временам методики двуязычного преподавания в школах, которые и по сей день работают во многих национальных республиках.

Иван Яковлев не только подарил чувашскому народу письменность, азбуку, но и открыл в Симбирске школу для учителей на чувашском языке, напомнил в видеообращении к участникам круглого стола лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Среди этих учителей было большое количество женщин, что для тех времен являлось, в общем-то, большой редкостью. «Иван Яковлев всю жизнь посвятил тому, чтобы его родной чувашский народ стал звеном в общей плеяде многих национальностей России, которым суждено вместе жить и побеждать, — сказал Сергей Миронов. — И сегодня, когда огромное количество наших бойцов самых разных национальностей воюют в рамках СВО, освобождая братский народ Украины от нацизма, мы знаем — наше единение и наша правда за нами, поэтому и победа будет за нами». По словам Миронова, коллективный Запад на протяжении столетий всегда пытался разделить многонациональный народ России.

«Именно многонациональность очень многим казалась раньше и кажется сейчас фактором, который может вызвать слабость нашей страны, — констатировал он. — Но, на самом деле, все с точностью до наоборот. Именно многонациональность, многочисленные культуры наших народов, влившиеся в великую русскую культуру, дают нам силу и опору, а также веру в то, что победа будет за нами».

Тему единства народов продолжил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Сохранение культурного наследия и межнациональное сотрудничество является важным фактором для достижения успеха и процветания страны в целом, — подчеркнул он. — Именно это основа единой и сильной России, которая будет служить примером для других стран мира». А возвращаясь к историческим событиям, Аксаков напомнил, что «незадолго до смерти, уже в годы безбожия Иван Яковлев оставил «Духовное завещание чувашскому народу», подчеркнув в нем важность сохранения веры в Бога и единения чувашей с русскими».

Фундаментальными основами завета Ивана Яковлева были семья и вера в Бога, считает заместитель председателя Всемирного русского народного Собора Константин Малофеев. «Иван Яковлевич много времени уделял семье и говорил о ее важности в жизни каждого человека, — сказал он. — Его наследие имеет всероссийское значение».

«Представители образования, преподаватели вузов и школ из Чувашии — сегодня мы вместе задумались о той миссии, которую в просвещении играет воспитание, на примере нашего выдающегося земляка», — сообщила на круглом столе депутат Госдумы от Чувашии Алла Салаева, обращаясь к участникам слушаний от лица фракции «Единая Россия».

По ее мнению, благодаря таким великим учителям, как Иван Яковлев, образование стало более глубоким и самобытным. «А глядя на то количество гостей, которое присутствует в зале, — подчеркнула Салаева, — хочется отметить, что нас всех объединило главное, то, что сохранилось благодаря великому просветителю, сыну чувашского народа — любовь к Родине».

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