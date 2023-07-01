Завещание просветителя

В этом году республика отмечает 175-летие со дня рождения великого просветителя народов Поволжья Ивана Яковлева. На днях Чувашское книжное издательство выпустило в свет его «Завещание чувашскому народу» — документ, имеющий большое культурно-политическое значение.

Духовное завещание было написано Яковлевым в Симбирске в августе 1921 года при участии сыновей Алексея и Николая. Составить его создатель нового чувашского алфавита задумал еще в 1918 году и три года шел к цели. До 1955 года «Завещание» хранилось в личном архиве И.Я. Яковлева, который с 1922 года находился на квартире его сына Алексея Ивановича, члена-корреспондента АН СССР, доктора исторических наук. Внучка Ивана Яковлевича — кандидат исторических наук Ольга Алексеевна Яковлева — в 1955 г. передала основную часть архива деда Отделу рукописей Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина (ныне Российская государственная библиотека), где им занялся в 1956 году историк Василий Димитриев.

Впервые полный текст «Чăваш халăхне панă халал. Завещание чувашскому народу» увидел свет только в 1992 году, хотя до этого публиковались некоторые его отрывки и фрагменты, не противоречащие идеологии времени.

Переиздавалось «Завещание» не один раз, в том числе и отдельной брошюрой. А к 165-летию со дня рождения организатора народных школ оно было издано Чувашским книжным издательством одной книгой на пяти языках — чувашском, русском, английском, немецком и французском. И вот свет увидело новое издание, где заветы чувашского просветителя звучат на чувашском и русском языках.

Чуть ранее в этом же году Чувашским книжным издательством была издана и книга-альбом, которая называется «Иван Яковлевич Яковлев — великий просветитель». (Авторами-составителями являются Ф.Н. Козлов и Е.В. Касимов). Как раз после выхода альбома, читатели и высказали пожелание вновь ознакомиться с «Завещанием» просветителя…

К слову, книга–альбом «Иван Яковлевич Яковлев — великий просветитель» состоит из шести частей. Первая часть, названная «Патриарх чувашской культуры: вехи биографии», вкратце знакомит с жизнью Ивана Яковлевича. Вторая рассказывает о Симбирской чувашской школе, которую в 1868–1919 гг. (с учетом выпускниц женского училища и женских педагогических курсов) окончили 1379 человек.

Третья часть посвящена просветительской деятельности Ивана Яковлева, четвертая рассказывает о судьбе каждого из его пяти детей, а пятая и шестая части альбома повествуют о музеях просветителя, работающих в Кошки-Новотимбаево (Республика Татарстан), Ульяновске, Чебоксарах. В издании использованы воспоминания и переписка И.Я. Яковлева, фотографии из частных коллекций и фондов образовательных и просветительских учреждений, репродукции произведений известных художников.