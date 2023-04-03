АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,

депутат Госдумы России:

«После открытия выставки в Государственной Думе, посвященной 175-летию чувашского педагога и просветителя И.Я. Яковлева, в дружеской обстановке пообщался с родственниками Ивана Яковлевича. Попили чай, поговорили о творчестве и больших делах просветителя, земляках и родной республике, о предстоящих мероприятиях в честь юбилея. 24 апреля пройдут празднования на родине Ивана Яковлева в Тетюшском районе Татарстана, а 25 апреля мы отметим знаменательное событие в Чебоксарах. Благодарен родственникам Ивана Яковлевича за участие в наших мероприятиях в Госдуме. Очень важно сейчас говорить о заветах великих просветителей, призывавших жить в мире и согласии в многонациональной России, важно передать эти заветы молодому поколению и чтить память выдающихся земляков».