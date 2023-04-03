Цитата номера

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

АНАТОЛИЙ АКСАКОВ,
депутат Госдумы России:

«После открытия выставки в Государственной Думе, посвященной 175-летию чувашского педагога и просветителя И.Я. Яковлева, в дружеской обстановке пообщался с родственниками Ивана Яковлевича. Попили чай, поговорили о творчестве и больших делах просветителя, земляках и родной республике, о предстоящих мероприятиях в честь юбилея. 24 апреля пройдут празднования на родине Ивана Яковлева в Тетюшском районе Татарстана, а 25 апреля мы отметим знаменательное событие в Чебоксарах. Благодарен родственникам Ивана Яковлевича за участие в наших мероприятиях в Госдуме. Очень важно сейчас говорить о заветах великих просветителей, призывавших жить в мире и согласии в многонациональной России, важно передать эти заветы молодому поколению и чтить память выдающихся земляков».

Опубликовано: 20 апреля 2023 г.


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