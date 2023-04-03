В Чебоксарах открылась выставка в честь 175-летия Ивана Яковлева

От прошлого к будущему

Открытие выставки в честь патриарха чувашской культуры, великого чувашского просветителя, гуманиста и нашего славного земляка состоялось 8 апреля. Называется она «Человек, опередивший время» и находится в самом сердце Чебоксар — на Арбате.

«Иван Яковлев оказал невероятное влияние на развитие письменности, культуры, образования и чувашского народа, и в целом Поволжья. Благодаря ему тысячи учеников начали учиться по новому национальному алфавиту, он воспитал не одно поколение учителей, ставших достойными продолжателями его дела», — сказал приехавший на открытие выставки Глава республики Олег Николаев.

Экспозиция из 36 информационных стендов, разработанная компанией «Влад и Ко», содержит исторические снимки, посвященные интересным фактам из жизни, трудовой деятельности патриарха. Помимо этого представлены материалы его трудов, ряд стендов посвящен ученикам чувашского просветителя.

Среди гостей, посетивших выставку, был и председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, заветы Ивана Яковлева, написанные десятки лет назад, актуальны и в настоящее время.

«Любое общество имеет свое будущее, если оно опирается на свои корни. Сегодня в мире непростая ситуация. России приходится выполнять обязанность очищения мира от фашизма. Это очищение может происходить только опираясь на глубокие исторические, идеологические традиции, в том числе чувашского народа», — в частности отметил Аксаков.

Кстати, выставка «Человек, опередивший время» 17 апреля также откроется в Госдуме Российской Федерации, а 21 апреля в рамках парламентских слушаний там пройдет круглый стол на тему «Заветы великих просветителей России как ключ к объединению народов».