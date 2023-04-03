ГЕННАДИЙ ЗЮГАНОВ,

председатель ЦК КПРФ, руководитель партийной фракции в Госдуме России:

«Мне всегда очень нравилась атмосфера, которая царит в Чувашии. Атмосфера дружбы, согласия, культуры. Приезжая в республику, я чувствовал, насколько сплоченно живут вместе представители разных национальностей. Именно так звучит один из заветов просветителя Ивана Яковлева, выставка в честь 175-летия которого открыта в Государственной Думе. Я знал, что он перевел Новый Завет, но я не знал, что им полностью переведена и Библия. Это делает ему честь, как одному из мыслителей. Мы должны учиться у Ивана Яковлева любить свой народ, любить язык, опираться на тысячелетние традиции нашей культуры».