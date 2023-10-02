Чувашия получила дополнительные средства на реализацию проекта по гранту «Агротуризм»

Получателем федеральной субсидии стало фермерское хозяйство Марата Валеева из Батыревского округа. Он планирует создать туристическую базу «Долина».

Как сообщили в Минсельхозе республики, общая стоимость проекта оценивается в 10,8 млн рублей. Из них по гранту предоставлено 8,1 млн рублей, остальное софинансирует сам фермер. Сейчас хозяйство занимается коневодством — как по мясному направлению, так и для развлечения гостей: лошади предоставляются в аренду для фотосессий и прогулок. Благодаря гранту развлекательный вектор будет усиливаться. На субсидируемые средства Валеев планирует возвести гостевой дом, баню, беседки, построить спортивную и детскую площадки, высадить грядки с ягодами и овощами для самосбора, благоустроить экотропу, а также организовать обучение туристов верховой езде.