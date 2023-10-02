Получателем федеральной субсидии стало фермерское хозяйство Марата Валеева из Батыревского округа. Он планирует создать туристическую базу «Долина».
Как сообщили в Минсельхозе республики, общая стоимость проекта оценивается в 10,8 млн рублей. Из них по гранту предоставлено 8,1 млн рублей, остальное софинансирует сам фермер. Сейчас хозяйство занимается коневодством — как по мясному направлению, так и для развлечения гостей: лошади предоставляются в аренду для фотосессий и прогулок. Благодаря гранту развлекательный вектор будет усиливаться. На субсидируемые средства Валеев планирует возвести гостевой дом, баню, беседки, построить спортивную и детскую площадки, высадить грядки с ягодами и овощами для самосбора, благоустроить экотропу, а также организовать обучение туристов верховой езде.
Чувашия получила дополнительные средства на реализацию проекта по гранту «Агротуризм»
Получателем федеральной субсидии стало фермерское хозяйство Марата Валеева из Батыревского округа. Он планирует создать туристическую базу «Долина».