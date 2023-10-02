Нужно ли регистрировать в Росреестре квартиру, оформленную в БТИ в 1996 году?

Вы в своем праве, но лучше его зарегистрировать

Право собственности на квартиру зарегистрировано в БТИ в 1996 году по договору приватизации. Одни говорят, что не нужно регистрировать право в Росреестре, другие — что это необходимо сделать. Разъясните, пожалуйста, ситуацию.

Клубнева Алина, Новочебоксарск

Право собственности на основании договоров (приватизации, купли-продажи, дарения, мены), заключенных до февраля 1998 года и зарегистрированных в органах технической инвентаризации, является ранее возникшим. Такое право признается юридически действительным даже при отсутствии регистрации в Росреестре, — ответила начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова.

По ее словам, регистрация ранее возникших прав не является обязательной и осуществляется по желанию собственников недвижимости. При этом граждане могут самостоятельно обратиться в любой офис МФЦ для оформления права на ранее учтенный объект. Понадобится паспорт, СНИЛС, правоустанавливающий документ — тот же договор приватизации, например. Госпошлина за регистрацию ранее возникших прав не взимается.

В Росреестре считают, что права на ранее учтенную недвижимость лучше зарегистрировать. Наличие в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) сведений об объектах необходимо при купле-продаже, а также при дарении и мене, при залоге. Такая важная информация, как данные об обременениях, ограничениях, арестах, переходе прав, видах разрешенного использования земельного участка отражаются в выписке из ЕГРН. Поэтому собственник может оперативно предпринять действия, к примеру, по снятию ареста, а покупатель недвижимости — перед сделкой проверить их наличие. Если право на объект не зарегистрировано в ЕГРН, он не отражается и в Личном кабинете Росреестра на Госуслугах.

Только зарегистрированное в ЕГРН право дает возможность полноценно распоряжаться имуществом, оперативно совершать сделки. Кроме того, появляется дополнительная защита от мошеннических действий — после регистрации можно подать заявление о невозможности регистрации без личного участия собственника. Также можно внести в реестр адрес электронной почты, на который будут поступать уведомления относительно объекта (изменение кадастровой стоимости, наложение ареста, установление зоны с особыми условиями использования территория и др.).

КСТАТИ

На платформе обратной связи на портале госуслуг можно высказать свое мнение о доступности информации о деятельности Росреестра, а также о том, что следовало бы изменить в информационном наполнении или структуре источников, где размещена информация о работе ведомства.