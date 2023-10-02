Остановленный инспекторами ДПС понятой поменял статус

Инспекторы ГИБДД попросили водителя выступить в качестве общественного контролера, но тот сам оказался лишенным прав…

Все-таки у полицейских особенное чутье на разного рода нарушителей. На автодороге в Мариинско-Посадском районе экипаж госавтоинспекции во главе со старшим инспектором дорожно-патрульной службы старшим лейтенантом полиции Сергеем Ивановым выявил водителя «ГАЗели», который управлял грузовиком, не имея соответствующей категории. Кроме того, от него попахивало спиртным, но проходить освидетельствование мужчина, получивший права только на вождение трактора, отказывался. Для оформления его отказа, стражи дорог хотели привлечь в качестве общественного контролера водителя «Лады Гранты», но, увы, тот не подошел. При проверке личности водителя «Гранты» выяснилось, что тот сам сел за руль, будучи лишенным прав. В итоге экипаж составил материалы сразу на двух нарушителей. А несостоявшегося понятого повезла домой его жена, у которой с правами все оказалось в порядке и поэтому неожиданных проверок на дороге бояться не приходится…