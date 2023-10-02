«ВОИН» научит защищать Родину

Основы тактической медицины, инженерно-саперное дело, управление беспилотниками — этим и другим элементам допризывной подготовки молодых жителей Чувашии будут обучать в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Планируется, что центр начнет работу в марте 2024 года. Заниматься подготовкой ребят будут профессиональные инструкторы. Срок обучения — от 3 недель до 3 месяцев. Также в центре планируют проводить тематические мастер-классы, круглые столы, конференции и форумы патриотической направленности.