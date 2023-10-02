«ВОИН» научит защищать Родину

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Основы тактической медицины, инженерно-саперное дело, управление беспилотниками — этим и другим элементам допризывной подготовки молодых жителей Чувашии будут обучать в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

Планируется, что центр начнет работу в марте 2024 года. Заниматься подготовкой ребят будут профессиональные инструкторы. Срок обучения — от 3 недель до 3 месяцев. Также в центре планируют проводить тематические мастер-классы, круглые столы, конференции и форумы патриотической направленности.

«В современных условиях считаю создание такого центра важным элементом в воспитании молодежи, — отметил Глава Чувашии Олег Николаев. — Ребята получат практические навыки обеспечения безопасности жизнедеятельности, азы начальной военной подготовки, чтобы в случае необходимости суметь защитить себя и своих близких, дать отпор противнику».
Опубликовано: 19 октября 2023 г.


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