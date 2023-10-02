Сразу три модульных ФАПа открылись 18 октября в Канашском муниципальном округе

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Медицинские новоселья отметили в деревнях Новые Шальтямы, Сиделево и Малое Тугаево.
Новые объекты построены в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Как сообщают в Минздраве Чувашии, стоимость строительства каждого ФАПа составляет более 7 миллионов рублей. Теперь жители трех деревень смогут, не выезжая в райцентр, получить плановую и неотложную помощь, пройти первый этап диспансеризации и профосмотр, сделать прививки. А до конца года в Канашском округе планируется открыть еще два фельдшерско-акушерских пункта, в деревнях Большие Бикшихи и Старые Шальтямы.

Опубликовано: 19 октября 2023 г.


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