Сразу три модульных ФАПа открылись 18 октября в Канашском муниципальном округе

Медицинские новоселья отметили в деревнях Новые Шальтямы, Сиделево и Малое Тугаево.

Новые объекты построены в рамках региональной программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». Как сообщают в Минздраве Чувашии, стоимость строительства каждого ФАПа составляет более 7 миллионов рублей. Теперь жители трех деревень смогут, не выезжая в райцентр, получить плановую и неотложную помощь, пройти первый этап диспансеризации и профосмотр, сделать прививки. А до конца года в Канашском округе планируется открыть еще два фельдшерско-акушерских пункта, в деревнях Большие Бикшихи и Старые Шальтямы.