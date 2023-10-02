В Чувашии проходят командно-штабные учения спасателей

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пожар в театре, взрыв газа в жилом доме, опрокинувшийся на дороге бензовоз – эти и другие «ЧП» значатся в плане командно-штабных учений спасательных служб, которые пройдут в Чувашии с 17 по 20 октября.

Их цель – проверка действий органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Чувашии при угрозе чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На учебных точках в Чебоксарах , Новочебоксарске и Вурнарском округе спасатели отработают практические действия по тушению пожаров на объектах с массовым пребыванием людей, разборке завалов при обрушении зданий, ликвидации последствий ДТП , разлива опасных химических веществ, сообщают в пресс-службе МЧС по Чувашии. И просят граждан сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям.

Опубликовано: 17 октября 2023 г.


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