Родителям не придется тратить время на бумажки

За них это сделает суперсервис на Госуслугах

Вот уже больше года в Чувашии все важные документы для новорожденного родители могут оформить через суперсервис «Рождение ребенка» на Госуслугах. Он позволяет мамам и папам пройти все необходимые процедуры в связи с появлением малыша, не выходя из дома и без личного посещения всевозможных инстанций — от получения свидетельства о рождении до записи ребенка в детский сад.

Приставка «супер» здесь вовсе не случайна. Нужно подать всего лишь одно заявление в электронном виде на портале госуслуг — и автоматически «подтянутся» все остальные документы и положенные выплаты на ребенка. Такой способ оформления, как отмечают в Госслужбе Чувашии по делам юстиции, выбирают все больше мам и пап. Так, с начала года через суперсервис «Рождение ребенка» в республике зарегистрировано 3014 рождений, а это 42% от общего количества актов.

В ведомстве рассказали, как воспользоваться суперсервисом. Сначала в роддоме с согласия мамы оформляется электронный медицинский документ о рождении малыша, который поступит в ее личный кабинет на Госуслугах. Получив уведомление в личном кабинете, мама переходит на услугу по регистрации рождения и заполняет заявление, где указывает сведения о ребенке. После этого она отправляет заявление в личный кабинет отца, если брак оформлен официально, и папа согласовывает на Госуслугах сведения о ребенке. Отец подтверждает заявление, и оно автоматически подается в ЗАГС.

Затем орган ЗАГС формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. И в личный кабинет мамы ребенка на Госуслугах поступают уведомления о регистрации рождения и сведения о записи акта о рождении. При желании на портале госуслуг можно также выбрать получение бумажного свидетельства о рождении. Его родителям выдадут в отделе ЗАГС. Напомним, факт рождения необходимо оформить в течение одного месяца со дня рождения сына или дочки.

Кстати

На портале госуслуг доступны суперсервисы для самых разных жизненных ситуаций. С помощью сервиса «Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн», например, можно оспорить наказание рублем. Решить все проблемы, связанные со смертью кого-то из близких, поможет сервис «Утрата близкого человека». А сервис «Поступление в вуз онлайн» дает возможность подать электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках и направить согласие на зачисление в вуз. Есть суперсервисы «Правосудие онлайн», «Трудовая миграция онлайн», «Мое здоровье онлайн» и многие другие.