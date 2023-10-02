В ЧГУ открыт Центр подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи — 2024

На уроки волонтерства — в университет

В ЧГУ имени И.Н. Ульянова распахнул двери Центр привлечения и подготовки волонтеров Всемирного фестиваля молодежи — 2024.

Первым шагом к его открытию стало подписание трехстороннего соглашения между АНО «Дирекция Всемирного фестиваля молодежи», Ассоциацией волонтерских центров и Чувашским госуниверситетом. Оно состоялось в рамках окружного этапа Всероссийского студенческого проекта «Твой ход» в Приволжском федеральном округе.

Как рассказала на торжественном мероприятии заместитель руководителя Дирекции Всемирного фестиваля молодежи Лариса Сулима, на открытие подобных центров было подано 474 заявки, 121 из них прошла в финал. Среди 27 победителей — 13 вузов страны, в том числе ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Что и неудивительно — по словам Ларисы Сулимы, у Чувашского госуниверситета большой опыт в организации волонтерской работы.

Центр, открытый на базе обновленного студенческого общежития № 3, объединит волонтеров из пяти регионов Поволжья — Кировской и Ульяновской областей, Пермского края, Республики Марий Эл и, конечно, Чувашии. Специалисты центра отберут и подготовят 165 добровольцев, в их числе будут и 30 волонтеров из нашей республики.

«У наших добровольцев солидный опыт в проведении крупнейших мероприятий, начиная с 2014 года и Всемирной летней универсиады в городе Казани, когда и был создан первый в Чувашии и самый крупный в регионе волонтерский центр при образовательной организации. Так что я уверен, волонтерский центр университета справится с поставленной задачей на все сто», — подчеркнул на церемонии открытия центра ректор ЧГУ Андрей Александров.

Ярким финалом праздничного события стало открытие арт-объекта — логотипа Всемирного фестиваля молодежи — 2024. Это стилизованное изображение человеческих фигур, на которые направлен взгляд сверху. Люди — разные по характеру, по вере, идеям, убеждениям, культуре, стилю жизни. Но их объединяет общая мечта — желание жить в мире, где каждый может оставаться самим собой. В основе символа фестиваля — идея многополярного мира, и создавать его будут молодые.