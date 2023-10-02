Полмиллиона — лучшим учителям музыки

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Стали известны результаты конкурса Минкультуры России на соискание премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства. Среди награжденных ею — два педагога из Чувашии.
Премии, учрежденные в прошлом году Президентом России, получат преподаватель по классу фортепиано Чебоксарской детской музыкальной школы № 1 имени С.М. Максимова Игорь Ткаленко и преподаватель по классу фортепиано Чебоксарской детской школы искусств № 4 Елена Прохорова. С заслуженной наградой педагогов уже поздравили и в родных школах, и в Минкультуры Чувашии.
«Второй раз на конкурсной основе мы отмечаем невероятный вклад педагогов и вручаем им награды: 100 премий по 500 тысяч рублей учителям детских школ искусств, а 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов — по миллиону рублей, — написала в своем телеграм-канале министр культуры России Ольга Любимова. — Специальная комиссия оценивала кандидатов по трем критериям: наличие внедренных авторских методов в образовательный процесс, результаты обучения учеников, опыт участия в качестве исполнителя в творческих мероприятиях».
Руководитель Минкультуры России сообщила также, что в этом году на конкурс выдвинули 565 соискателей: 71 — от вузов, 106 — от училищ и 388— от детских школ искусств. Лауреатами стали представители более 50 регионов страны.

Опубликовано: 11 октября 2023 г.


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