В Чувашии чествовали учителей, работников детских садов, колледжей и техникумов

«Сложностей много, но любовь к детям сильнее»

Опытные педагоги и их молодые коллеги, только начинающие свой путь в профессию, учителя небольших сельских школ и крупных столичных лицеев и гимназий, воспитатели детских садов и преподаватели техникумов и колледжей собрались в минувшую пятницу в Чувашской государственной филармонии. Здесь прошло торжество по случаю сразу нескольких профессиональных праздников: Дня учителя, Дня работников дошкольного образования и Дня среднего профессионального образования в России.

Учитель математики, физики и информатики Ахматовской школы Алатырского округа Александр Кашкин профессию педагога выбрал по настоянию своих учителей. В старших классах школы он был пионервожатым у младшеклассников, и когда пришла пора поступать, преподаватели ему рекомендовали: «Вам — только в педагогический». С тех пор Александр Валерьевич работает в школе. Ахматовская школа — совсем небольшая, здесь обучается всего 80 ребят, в классах — от пяти до 12 учеников. Несмотря на это, школа идет в ногу со временем. В этом году, например, в стенах заведения работала IT-школа — ребята изучали языки программирования. Успешно поступают выпускники школы и в высшие учебные заведения — многие ученики Александра Кашкина выбирают направления, связанные с физикой и информатикой. И для сдачи ЕГЭ они часто выбирают информатику, физику, профильную математику и получают за экзамен высокие баллы.

Вот уже 46 лет работает в школе заслуженный учитель Чувашии, директор школы № 3 города Ядрина Татьяна Кузнецова. Ориентиром в профессии для нее всегда была ее первый учитель начальных классов Вера Михайловна Мешалкина — заслуженный учитель республики. Два года назад в числе первых школ республики в возглавляемом Татьяной Кузнецовой учебном заведении сделали капремонт и теперь здесь красиво и уютно. С особой гордостью директор отзывается о молодых педагогах — за последние три года в ядринскую школу пришли пять выпускников педвуза: учителя физкультуры, математики, иностранных языков. А учащиеся школы поступают в самые престижные московские вузы: институт нефти и газа, МГИМО, МГУ. Так что ребята из сельских школ и из небольших городов вполне конкурентоспособны на фоне городских сверстников, утверждает Татьяна Михайловна.

Педагог-организатор ОБЖ чебоксарской школы № 45 Андрей Яковлев в образование пришел около трех лет назад из системы УФСИН. «Посчитал своим долгом обезопасить детей от многих негативных моментов в нашей жизни, так как знаю много историй, когда из-за одной ошибки у людей рушатся судьбы», — объяснил педагог. В школе, как рассказал учитель, он сразу ощутил поддержку коллектива: по любому вопросу — будь то заполнение журнала или составление рабочей программы — коллеги всегда помогали. Завоевал авторитет Яковлев и среди учеников. «Детей нужно уметь направлять, помогать им найти себя, а главное — увлечь, зажечь, повести за собой, чтобы тебе поверили», — считает педагог.

В фойе филармонии можно было встретить довольно много молодых учителей, что, конечно, не могло не радовать.

Первый народный На торжестве в День учителя Глава Чувашии Олег Николаев вручил первую в республике награду «Народный учитель Чувашской Республики», учрежденную в регионе в этом году. Ее обладательницей стала учитель начальных классов Аликовской школы имени И.Я. Яковлева Тамара Чашкова. Тамара Георгиевна работает в этой школе уже более 40 лет. Благодаря ее квалификации и творческому подходу к делу ее ученики отличаются высоким уровнем знаний и отличной успеваемостью. Не ограничиваясь только уроками, Тамара Георгиевна активно занимается научно-исследовательской деятельностью и разработкой дидактических пособий. Среди них — десять интерактивных электронных пособий к учебникам на чувашском языке. Кроме того, Тамара Чашкова — автор и исполнитель проекта федеральной сетевой экспериментальной площадки Федерального института развития образования и участник эксперимента по апробации методических сценариев уроков в начальной школе.

Так, после окончания педвуза в родную Большеяниковскую школу Урмарского округа вернулась учителем ИЗО 25-летняя Арина Иванова. А с прошлого года девушка стала еще и советником директора по воспитательной работе. «Сложностей в работе, конечно, немало. И главная, наверное, — заполнение множества документов. В педуниверситете не учат оформлять документацию. Но любовь к детям сильнее, — утверждает молодой педагог. — К тому же профессия учителя — это постоянное самосовершенствование. Это и интересно, и в то же время вызов самой себе. А еще работа нравится тем, что позволяет бывать в разных городах и знакомиться с новыми людьми. Как советник за последний год успела побывать и в Санкт-Петербурге, и Нижнем Новгороде, и во многих других местах». Как призналась Арина, раздумий о том, в какой школе работать — в городской или сельской — у нее не было. Предпочтение всегда отдавала родной деревне. Еще на втором курсе ее пригласили работать вожатой, а после получения диплома она сразу устроилась учителем.

Второй год трудится учителем начальных классов в родной школе № 1 города Канаша Светлана Андрианова. Путь в профессию для нее тоже когда-то определил ее педагог — учитель алгебры и геометрии Зинаида Васильевна Серых. «За урок она могла объяснить не только несколько формул и теорем, но и привить любовь к предмету. Вот эта ее самоотдача меня и привлекла в профессии учителя», — говорит молодой педагог. Несмотря на родные стены и учителей, первый год в школе оказался для нее совсем не простым. «На практике все оказалось по-другому. Все было в новинку. На меня рассчитывали дети, учителя, родители, и я старалась их не подвести, — делится впечатлениями Светлана. — В школе ни один день не похож на предыдущий. И мне это нравится. Ты узнаешь что-то новое — как в детях, так и в себе».

А вот представительницу педагогической династии, учителя русского языка и литературы Ямашевской школы Канашского округа Ольгу Семенову профессия, как она утверждает, выбрала сама. Общий педагогический стаж ее рода составляет 562 года! В школе Ольга Исааковна работает уже 37 лет. «У нас школа небольшая, детей немного — всего 57 учеников, поэтому можно работать с каждым — в стороне никто не остается», — отмечает педагог. Все ребята для учителей как свои родные дети, а на таких педагогах, можно сказать, держатся не только небольшие сельские школы, но и сами села. Ольга Исааковна, например, обучает уже детей своих выпускников, а в День учителя у нее дома большой праздник.

Представителей одной из самых благородных профессий поздравили Глава Чувашии Олег Николаев, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Алла Салаева, спикер Госсовета Чувашии Леонид Черкесов, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, министр образования Дмитрий Захаров. В своих выступлениях они отметили, что учителя республики достойно представлены на педагогической арене России. Так, в конкурсе на присуждение премии Президента Российской Федерации в размере 200 тысяч рублей лауреатами стали 11 педагогов республики. А буквально на днях премию Правительства России в области образования за 2023 год присудили педагогам из Чувашии Нине Черновой и Людмиле Николаевой за линейку учебников по чувашскому языку. Заметны достижения чувашских выпускников в сдаче ГИА, а по результатам участия на Всероссийской олимпиаде школьников Чувашия вошла в топ-20. За всеми этими достижениями — непростой, но такой нужный труд каждого учителя.

КСТАТИ

Новые школы и кадры

Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, в 2024 году в республике начнется строительство двух школ: в Комсомольском округе на 640 мест и пристроя на 400 мест в Вурнарском округе. Также руководитель региона сообщил, что за последний год доля молодых специалистов в системе образования увеличилась почти на 4%. Если в прошлом году она составляла около 14%, то сейчас — 17,9%.