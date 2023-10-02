В Красных Четаях открыта скульптурная композиция «Благословение»

Талисман на счастье

Знаковое место появилось в селе Красные Четаи. Это скульптурная композиция «Благословение» в парке 50-летия Победы, от которой так и веет теплом

домашнего очага.

Супружеская пара в национальных одеждах, запечатленная в арт-объекте, символизирует взаимную любовь и крепость семейных уз, напоминает о вечных ценностях, неподвластных времени, о важности сохранения вековых традиций, скрепляющих поколения. Об этом на церемонии открытия говорили министр культуры Чувашии Светлана Каликова, первый заместитель министра сельского хозяйства республики Инна Волкова, депутат Госсовета Владимир Мурайкин и глава Красночетайского округа Иван Михопаров. «Созданный образ наполнит жизнь красночетайцев особой душевностью и станет своего рода оберегом семейного благополучия», отметила председатель Союза женщин республики Наталья Николаева.

Был показан на празднике и обряд благословения — молодую семью напутствовали супружеские пары со стажем. Есть с кого брать пример: Наталья и Виталий Чишкины из села Красные Четаи прожили вместе 34 года, а Екатерина и Леонид Беловы из деревни Санкино — 67 лет. Секреты семейного долголетия они символически передали супругам Терентьевым из села Янгильдино.

Скульптура «Благословение» высотой 2,8 метра и весом полторы тонны выполнена из арт-бетона. С двух сторон фигуры мужа и жены окружает стилизованное «древо», символизирующее связь семи поколений, а в центре — особая, семейная скамья. Автор скульптуры заслуженный работник культуры Чувашии Вячеслав Андреев (Эткер), рассказал, какой смысл он вложил в свое творенье. Сначала на скамейке присядут рядком двое молодоженов, а через несколько лет они же, сидя на скамье, будут держать на руках малышей. Затем подросшие дети встанут рядом, настанет черед внуков. Так устремится в будущее непрерывная нить рода, который чтит своих предков и бережно хранит традиции, заложенные ими. А в день своего бракосочетания к этой скульптуре станут приезжать новобрачные, полные надежд и планов, и в их семейных альбомах появятся фотографии с «Благословением» на долгую и счастливую жизнь.